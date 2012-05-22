ВР підтримала урядову ініціативу передати в концесію об’єкти тепло- та водопостачання

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», внесений Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом передбачено внести зміни до Закону “Про концесії”.

Змінами передбачено, що до об'єктів права державної чи комунальної власності, які надаються у концесію, належить майно підприємств, їхніх структурних підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції (робіт, послуг).

Законопроектом скасовується вимога щодо обов’язкового нотаріального посвідчення договорів оренди чи концесії, що суттєво зменшує витрати на їхнє укладення.

Із Закону “Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності” пропонується виключити норму про те, що орендарем, концесіонером об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа - підприємець.

Також змінами передбачено, що орендар за згодою орендодавця має право передати у суборенду орендоване ним нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, яке не використовується у провадженні господарської діяльності у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди.

Витрати, необхідні для підтримання орендованого об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок орендаря та включаються до складу витрат орендаря.

Витрати, пов’язані з поліпшенням орендованого об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел, якщо це передбачено умовами договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта оренди.

Також змінами передбачено, що у разі, коли протягом строку дії договору оренди окремі активи, надані орендарю у складі об’єкта оренди, виводяться з експлуатації у зв’язку з їхнім списанням, внаслідок чого такі активи не використовуються орендарем у його господарській діяльності, проводиться перерахунок розміру орендної плати шляхом зменшення бази розрахунку орендної плати на вартість таких активів, визначену на день надання їх в оренду.

Законопроектом передбачено, що у разі ліквідації орендодавця дія договору не припиняється. У договорі здійснюється заміна сторони орендодавця на її правонаступника.

Відповідно до законопроекту, концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам свої майнові права на об’єкти, право власності на які належить концесієдавцю.

Витрати, необхідні для підтримання наданого в концесію об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок концесіонера та включаються до складу витрат концесіонера.

Витрати, пов’язані з поліпшенням наданого в концесію об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел, якщо це передбачено умовами договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта, наданого в концесію.