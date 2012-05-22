Київська влада та прокуратура оскаржуватимуть у суді продаж Лук’янівського ринку

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов заявляє про намір міської влади та прокуратури оскаржити у судовому порядку продаж Лук’янівського ринку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це О. Пузанов заявив сьогодні під час зустрічі з ініціативною групою працівників Лук’янівського ринку.

"Я можу гарантувати: ми докладемо всіх зусиль та використаємо всі можливості, які є у міської влади, аби захистити правду. Наша позиція полягає не в тому, щоб підтримати якусь із сторін конфлікту, ми бажаємо відновити справедливість та порядок. За результатами експертизи, які отримала прокуратура, відчуження комплексу було незаконним. Тому разом із правоохоронними органами ми будемо робити все, аби скасувати результати аукціону і повернути майно до комунальної власності. Але я наголошую, київська влада діє лише законними методами", - сказав О.Пузанов.

За його словами, зараз на розгляді у Київраді перебуває протест прокуратури міста Києва щодо рішення Шевченківської районної ради про включення цілісного майнового комплексу "Лук’янівський ринок" до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Прокуратура Києва також перевірила законність укладення Шевченківською райрадою з ТОВ "Квіткова Галявина" договору купівлі-продажу будівель та споруд Лук’янівського ринку.

За результатами перевірки підготовлено позовну заяву про визнання недійсним цього договору та повернення майна до комунальної власності.

Найближчим часом позов буде спрямовано до Господарського суду м. Києва.

Як повідомлялося, конфлікт на Лук'янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі вже кілька разів намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями. 15 березня близько 200 підприємців, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради із проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

Однак Київська адміністрація, замість того, щоб вирішити проблему, запропонувала підприємцям, які торгують на Лук’янівському ринку, перейти на інші комунальні ринки міста.