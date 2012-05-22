Азаров: в Україні необхідно створити 20 домобудівних комбінатів

Для забезпечення доступності житла необхідно спорудити в Україні близько 20 домобудівних комбінатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з представниками громадських організацій у сфері захисту прав дітей.

«В Україні треба створити десь 20 домобудівних комбінатів. Це практично у кожній області», - сказав М.Азаров.

За його словами, створення таких комбінатів має забезпечити будівництво доступного житла в Україні.

Прем'єр також повідомив, що уряд наступного року планує споруджувати житло за новими європейськими технологіями, які дозволяють за 6-8 місяців будувати 80-100 квартир.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року український прем'єр заявляв, що наступного року реалізовуватиметься програма, яка включає розгортання в країні домобудівних комбінатів, що працюватимуть за сучасними технологіями і будуть здатні споруджувати житлові будинки за доступною вартістю. За словами прем'єра, під цю програму у містах і інших населених пунктах виділятимуться майданчики, максимально підготовлені за своїм інженерним забезпеченням.