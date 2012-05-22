ВР планує запровадити держмито за реєстрацію права власності на нерухомість

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про державне мито” (№ 9737).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 384 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується запровадження справляння державного мита за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, державної реєстрації речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно та встановлення ставок державного мита за такі дії. Зазначені новації пропонується запровадити з 1 січня 2013 року.

Відповідно до законопроекту, платниками державного мита є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до уповноважених органів за вчиненням у їхніх інтересах окремих дій та видачу документів, що мають юридичне значення.

Зазначається, що державне мито справляється: за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами та уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування, а також за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів; за державну реєстрацію актів цивільного стану, повторну видачу громадянам свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану; за видачу паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії.

Також таке мито має сплачуватися за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України; за реєстрацію місця проживання; за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно; за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів; за реєстрацію деривативів; за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; за видачу дозволів на право полювання та рибальства.