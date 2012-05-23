До програми здешевлення іпотеки приєднався "Укргазбанк"
До програми здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками на об'єктах незавершеного будівництва приєднався "Укргазбанк".
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.
«Укргазбанк, Ощадбанк, Брокбізнесбанк у Києві разом з Київміськбудом вони вже працюють. У Києві більш як 100 осіб вже заявили бажання підписати ці договори», - зазначив він.
За словами А.Близнюка, на реалізацію програми в червні виділено 30 млн. грн.
«Ті, хто в травні вже матиме договори, у червні одержить компенсацію», - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, договори на придбання житла за програмою здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками в об'єктах незавершеного будівництва почнуть укладати наступного тижня, після затвердження Міністерством економіки порядку розподілу коштів між регіонами.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов.
За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.
Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня поточного року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.
Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.
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