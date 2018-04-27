«Київміськбуд» готується до IPO

Найбільший український забудовник готується до проходження міжнародного аудиту «великої четвірки», що передує первинному розміщенню акцій (IPO) і вивчає можливість випуску облігацій. Про це, а також про агресивний розвиток, поповнення земельного банку холдингу, ситуацію з поверненням акцій компанії місту розповів в ексклюзивному інтерв'ю УНІАНновий голова правління - президент ВАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» Ігор Кушнір.

Минулого року холдинг побудував 260 тис. кв. м житла в Києві та регіонах (Буча, Житомир, Полтава, Севастополь), цього року заплановано введення в експлуатацію 230,8 тис. кв. м житла (216,3 тис. кв. м - в Києві). Сьогодні у портфелі компанії знаходиться близько 20 га вільної землі в столиці, холдинг також придивляється до нових ділянок. При цьому розвиватися «Київміськбуд» планує в Києві, а в регіонах (в Луганську, Житомирі, Полтаві, Севастополі та Бучі) збирається завершити розпочаті об'єкти, запропонувавши їх у програму президентської іпотеки під 3%.

- Ігоре Миколайовичу, чи збирається "Київміськбуд" шукати нові джерела фінансування: випускати акції, брати кредити, виходити на IPO?

- Я думаю, так. Ми вивчаємо можливість випуску облігацій, працюємо з банками. Ну і поступово плануємо готуватися до виходу на IРО, я думаю, це мета будь-якої публічної компанії. Підготовка компанії до проходження міжнародного аудиту «великої четвірки» буде серйозно сприяти просуванню на ринку будівництва, дозволить втілити в життя амбітні проекти компанії.

*** «Велика четвірка» - чотири найбільших у світі аудиторські компанії: Deloitte; PricewaterhouseCoopers; Ernst & Young; KPMG

- Якою ви бачите стратегію розвитку холдингу на найближчі роки? Чи планує «Київміськбуд», крім економ-житла, освоювати нові ніші?

- «Київміськбуд» займається не тільки соціальним, доступним житлом, будуємо і спортивні, торговельні комплекси, і школи, і елітне житло ми будуємо. Якщо розібратися, ми все будуємо.

Я людина, яка спокійно на місці не сидить. Думаю, що ми будемо розвиватися агресивно і що кількість будівництв збільшуватиметься з кожним місяцем.

- Скільки житла плануєте ввести до кінця року?

- Не менше того, що заплановано, 230 тис. кв. м житла в Києві, але розраховуємо за підсумками першого півріччя переглянути плани у бік збільшення. Для цього, начебто, складаються сприятливі умови.

Основний акцент робимо на розвиток ринку житлового будівництва в Києві, і зовсім не тому, що нам не цікаві регіони. Просто стратегія компанії така, що в регіонах будують місцеві будівельні організації, ми ж організовуємо процес будівництва і залучаємо кошти. Посткризова ситуація характерна тим, що ринок будівельних пропозицій зараз знаходиться в стадії реструктуризації. Тому, для ефективної реалізації проектів є сенс дещо почекати, може бути, знайдемо нових, більш відповідальних і надійних виконавців. Старі об'єкти закінчимо, нові будемо розглядати після серйозного аналізу.

- Чи плануються якісь зміни в менеджменті та структурі компанії? Свою команду плануєте привести?

- Менеджмент компанії - це організм. Як у будь-якому організмі, є якісь зміни - хтось іде на пенсію, десь підростає молода амбітна молодь. Я думаю, зміни будуть у будь-якому випадку.

Вважаю, що на даному етапі команда керівників, які працюють в «Київміськбуді», - це злагоджений механізм, руйнувати ніхто нічого не збирається. Якщо і будуть якісь зміни, то тільки для посилення цього колективу.

- Раніше ви говорили, що «Київміськбуд» буде освоювати всі наявні в розпорядженні земельні ділянки, яких вистачить на 3 роки роботи. Яким земельним фондом сьогодні володіє компанія, і як збираєтеся його поповнювати в майбутньому, адже в Києві вільної землі практично не залишилося?

- У нас достатньо земельних ділянок для реалізації програми розміщення будівництва на найближчі три роки. Що стосується землі для розміщення нових об'єктів, вона в місті є, принаймні новий генеральний план Києва не фіксує дефіциту. Тому, я б говорив, що в Києві немає не вільної землі, а нічийної землі. Так це і добре, тепер міська влада повинна розібратися і прийняти рішення: хочеш будувати на відведеній тобі раніше землі - доведи, що можеш. Не можеш - віддай землю назад, будуватиме той, хто здатний. Так що, думаю, проблем із земельними ділянками найближчим часом ще не виникне.

- Чи є в активі компанії проблемні земельні ділянки? Я знаю, що раніше були проблеми з деякими ділянками для інвесторів «Еліта-Центр». Що ви з ними робитимете?

- У нас немає ніяких проблемних ділянок. Є у нас зобов'язання перед міською громадою, перед людьми, які свого часу потрапили на аферу «Еліта Центр», але ми свої зобов'язання виконаємо на всі 100%.

- З юридичної точки зору, чи поставлена крапка в питанні повернення у комунальну власність 80% акцій холдингу?

- Так. Там є ще певні моменти за деякими підприємствами, які дорогою намагалися вкрасти. Але в 80% «Київміськбуду» крапка поставлена.

- Як ви ставитеся до популярної нині схеми продажу пакета акцій комунальних підприємств приватним інвесторам, як це робиться в сфері енергетики? На ваш погляд, була б така схема ефективною для «Київміськбуду»?

- Я вважаю, це неправильно. «Київміськбуд» - це уособлення Київської міської адміністрації. Я вважаю, якщо вже люди вірять «Київміськбуду», нічого змінювати не варто.

- Як ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію на ринку житлового будівництва в Києві? Які проблеми необхідно вирішити в першу чергу? Які законодавчі зміни компанія має намір ініціювати?

- Проблем більше, ніж позитивних моментів. Але ті ініціативи, які висунув Президент (здешевлення процентних ставок за іпотекою для покупки житла черговиками на первинному ринку - авт.) - це дуже серйозна ініціатива, тому що 3% навіть Європа не дає. Якщо це все буде йти такими ж темпами, як зараз рухається, думаю, це дуже хороша підмога для будівельників. Саме для будівельників, а не для перекупщиків, які виходять на вторинний ринок.

Одна з найбільших проблем - це неврегульовані питання земельного законодавства. Комунальні підприємства можуть отримувати земельні ділянки в оренду без аукціону. А підприємства, які «де-юре» не є комунальними, хоча «де-факто» - саме такі, вже ні. А процедура проведення аукціону теж поки не прописана і не затверджена. Замкнене коло!

- Раніше «Київміськбуд» планував займатися реконструкцією «хрущовок». Зараз це перспективний напрям?

- Ми не розглядали ці питання. Крім того, що немає закону, є ще й людський фактор. Реконструкція «хрущовок» - саме проблема, зняття якої залежить від наявності законодавчої бази та розробки місцевих умов і правил. Без цих умов робити які-небудь заяви і починати будь-які дії неможливо. Ми готові до участі в реалізації проектів реконструкції, але хочемо побачити «правила гри». Готові включитися в їх розробку, обговорення і затвердження. Ми вважаємо, що час для дій прийшов, але розуміємо, що «критична маса» для вирішення проблеми ще не набрана.

- Дякую за розмову.

Тетяна Акімова (УНІАН)

*** Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» залишився незмінним і складає 16 млн 535 тис. грн.

«Київміськбуд» в 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.