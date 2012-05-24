Кабмін затвердив порядок використання коштів на захист акваторії Азово-Чорноморського узбережжя

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання у 2012 році коштів для реконструкції і будівництва очисних споруд та інших об'єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя і басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

У 2012 році в держбюджеті на це передбачено 640 млн. грн.

Згідно з відповідною урядовою постановою, планується будувати нові очисні споруди і модернізувати існуючі, що вплине як на екологічний стан територій, так і на якість життя людей.

«Кошти будуть спрямовані на модернізацію систем централізованого водовідведення, впровадження новітніх технологій очищення стічних вод на спорудах закритого типу. Це, зокрема, передбачає використання передового європейського досвіду ... зусилля будуть зосереджені на об'єктах незавершеного будівництва каналізаційно-очисних споруд», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк.

Перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, формується і затверджується Мінрегіоном на основі пропозицій Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Розгляд пропозицій щодо формування переліку об'єктів здійснює комісія, склад якої затверджує Мінрегіон.

Завдяки цій програмі планується зберегти і відновити морські акваторії, великі і цінні водні артерії країни та їх узбережжя.