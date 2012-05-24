Киянам спростили порядок перепланування квартир

Київрада спростила Порядок перепланування жилих і нежилих приміщень в будинках столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 101 з 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури КМДА Андрій Вавриш, цим рішенням спрощено процедуру оформлення перепланування, зокрема, тепер власник квартири чи будь-якого іншого приміщення повинен буде звернутися з відповідною заявою в районну держадміністрацію про намір здійснити перепланування і далі адміністрація сама вже оформляє всю необхідну документацію.

Також він зазначив, що тепер відповідальність за перепланування нестиме не чиновник, а власник квартири та архітектор, який розробляв проект перепланування.

Сьогоднішнім рішенням депутати доручили районним адміністраціям в місячний термін утворити постійно діючі комісії в РДА з підтвердження виконаних робіт з перепланування, забезпечити ведення журналу реєстрації декларацій про перепланування житлового і нежитлового приміщення та журналу реєстрації повідомлень про порушення дозвільним органом строків розгляду декларацій та журнал прийняття об’єктів після перепланування в експлуатацію.

Як повідомлялося, згідно з відповідною ініціативою КМДА, власники квартир мають писати заяви на перепланування в РДА, і протягом 10 днів вона видасть розпорядження, в якому дозволить чи відмовить у переплануванні. А після ремонту до заявника додому приїде комісія РДА на чолі з заступником голови адміністрації і ретельно перевірить, чи все було зроблено правильно. Тільки після цього складуть акт, з яким можна буде піти в БТІ за новими документами.