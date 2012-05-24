Київрада дозволила приватизацію приміщень у столичних гуртожитках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідний проект рішення депутати підтримали сьогодні на пленарному засіданні сесії Київради.

Згідно з рішенням Київради, 25 гуртожитків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, залишаться у статусі «гуртожитків», а їх мешканці отримають право на приватизацію в них житлових і нежитлових приміщень.

Як зазначила на брифінгу заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, це дозволить покращити експлуатацію зазначених гуртожитків, забезпечить належне утримання та облаштування прибудинкових територій та дозолить створити об’єднання співвласників гуртожитків.

«Це надзвичайно важливе соціальне рішення, яке спрямоване на реалізацію майнових прав малозабезпечених верств населення. Тисячі людей отримають можливість стати власниками квадратних метрів, на яких живуть, а місто зможе забезпечити належний рівень обслуговування цих будинків», - сказала Г.Герега.

Таким чином у всіх 36 гуртожитках, що перебувають у комунальній власності міста, наразі дозволена приватизація приміщень. Втім, міська влада продовжує роботу з прийняття гуртожитків до комунальної власності з метою їх приватизації мешканцями, зазначили в Київраді.