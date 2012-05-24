Депутати за пропозицією Президента відхилили зміни до закону про ОСББ

Верховна Рада дослухалась пропозиції Президента України та відхилила раніше ухвалений Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 253 народних депутата з 289, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей закон був ухвалений парламентом 15 березня 2012 року.

Між тим Президент вказав, що аналіз закону, який надійшов на підпис, показав, що передбачені в ньому механізми не сприятимуть вирішенню нагальних питань створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, є недосконалими і концептуально невиваженими, не захищають повною мірою права власників житла. Зокрема, положення закону створюють ризики порушень конституційного права кожного володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, не відповідають конституційним засадам захисту права приватної власності, зокрема щодо права особи володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, обов'язку держави забезпечувати захист прав усіх суб'єктів права власності, непорушності права приватної власності, рівності перед законом усіх суб'єктів права власності (статті 13 і 41 Конституції України), можуть призвести до неконтрольованого відчуження від об'єднань співвласників багатоквартирного будинку земельних ділянок, на яких розташовані жилі будинки.

Крім того, закон не враховує норми цивільного та земельного законодавства, звужує, порівняно з нормами Цивільного кодексу України та чинного Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", обсяг прав співвласників спільного майна у багатоквартирному будинку, що є порушенням статті 22 Конституції України, за якою при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав.

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