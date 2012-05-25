Київрада знизила орендну плату за приміщення для інвалідів, партій, творчих спілок і спорту

Київрада знизила розмір орендної плати за майно територіальної громади, яке передається для розвитку спорту в місті, інвалідам, членам творчих спілок і політичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради у четвер. За нього проголосували 95 зі 111 зареєстрованих у залі депутатів.

Цим рішенням депутати внесли зміни до Положення про оренду майна територіальної громади Києва, затвердженого рішенням міськради від 22 вересня 2011 року.

Зміни були підготовлені Головним управлінням комунальної власності столиці. Було запропоновано доповнити перелік суб’єктів, які мають право сплачувати пільгову орендну ставку за використання нежитлових приміщень комунальної власності і передбачити встановлення орендної плати в розмірі 1 грн на рік за використання приміщень для інвалідів, які використовують приміщення під гаражі для спеціальних засобів пересування.

Крім того, для розміщення членів національних творчих спілок та політичних партій пропонується встановити орендну плату в розмірі 1 грн на рік за використання нежитлових приміщень площею до 50 кв. м, за використання приміщень понад 50 кв. м для зазначених категорій пропонується встановлювати орендну плату у розмірі 4% річних від вартості майна, визначеної експертним шляхом.

З метою створення сприятливих умов для розвитку спорту і здорового способу життя управління запропонувало встановити орендну плату у розмірі 3% від вартості майна, визначеної експертним шляхом, при використанні нежитлових приміщень комунальної власності для розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, спортивних клубів і суб’єктів господарювання, які здійснюють іншу діяльність у сфері спорту замість орендної ставки 17% від вартості майна.

Одночасно було запропоновано доповнити види призначень, за якими встановлюється орендна ставка у розмірі 25% від вартості майна для фітнес-центрів, як це діє для тренажерних залів.

Депутати погодили такі зміни у механізмі нарахування орендної плати за майно територіальної громади міста, яке передається в оренду.

У рішенні зазначається, що строк дії регуляторного акта не обмежений.