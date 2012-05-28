Вартість номерів у київських готелях у І кварталі зросла на 3-6%

Вартість номерів у київських готелях у І кварталі цього року зросла на 3-6% залежно від категорії, йдеться в огляді готельної нерухомості Києва компанії Knight Frank.

За даними компанії, в першому кварталі ц.р. вартість стандартного двомісного номера в готелях категорії 5 зірок знаходилася в діапазоні 500–600 дол./доба, в готелях рівня 3 і 4 зірки – 75–150 дол. і 125– 440 дол./доба відповідно. При цьому ціни в п'ятизіркових готелях номінуються переважно в євро, у готелях категорії 4 зірки – в євро і гривнях, у готелях 3 зірки – у гривнях.

У компанії зазначили, що на період проведення Євро-2012 готелі, розташовані в містах, які приймають матчі чемпіонату, мають намір підвищити вартість проживання в 1,5-2 рази. Цей ціновий сплеск буде короткостроковим і навряд чи продовжиться до кінця III кварталу 2012 року, вважають експерти.

Згідно з оглядом, у I кварталі в Києві були введені в експлуатацію три готелі категорії 3-5 зірки із загальним номерним фондом 591 номер (готель «Автограф» на 275 номерів, 3-зірковий парк-готель «Голосієве» на 58 номерів, 5-зірковий готель Fairmont Grand Hotel Kyiv на 258 номерів). Нові об'єкти вийшли на ринок з тарифами, зіставними із середньоринковими. Виняток становив готель «Автограф», ціни на проживання в якому на 15-20% вищі за середньоринкові ціни для готелів категорії 4 зірки.

В результаті введення в експлуатацію цих об'єктів, частка готелів 4-5 зірок у загальній структурі пропозиції досягла 28%. Основний обсяг номерного фонду як і раніше припадає на готелі категорії 1-3 зірки (72% від загальної пропозиції готельних номерів).

За даними компанії, на початку цього року відзначається традиційне сезонне зниження заповнюваності київських готелів, утім, із середини лютого попит на розміщення в столиці почав рости. На кінець I кварталу завантаження готелів категорії 4-5 зірки знаходилася в діапазоні 65-70%, для тризіркових готелів показник склав 60-65%.