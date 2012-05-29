У Криму продали на аукціоні право оренди 65,3 га за 7,5 млн. грн

Кримська філія держпідприємства "Центр державного земельного кадастру" сьогодні на першому цього року аукціоні у регіоні продала право оренди на 20 років земельної ділянки площею 65,3 га за 7,5 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба Республіканського комітету із земельних ресурсів.

Стартова ціна землі у районі озера Чокрак становила 756 тис. гривень.

«За ділянку, на якій має бути збудовано бальнеологічний лікувально-оздоровчий комплекс, боролися 2 претенденти, обидва представники кримських компаній. Покупці не скупилися і самі збільшували ціну не на крок аукціону, а на 200-300 тисяч. Остаточна ціна була запропонована протягом 10 хвилин від початку торгів. Перемогла компанія "Боспорська хора"», - сказано у прес-релізі.

Ця земля виставлялася на аукціон у березні, але тоді торги не відбулися через брак заявок.

Як повідомляв УНІАН, у Криму в 2011 році провели чотири аукціони, продавши землю загальною площею 50,6 га за 20,5 млн. грн.