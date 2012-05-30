Київ входить до топ-5 міст Європи за середньою ціною готельного номера - експерти

Київ входить до топ-5 міст Європи за середньою ціною готельного номера за ніч, яка становить 266 доларів.

Про це йдеться в звіті про розвиток готельного сегмента в Києві компанії Jones Lang LaSalle Hotels, переданому УНІАН.

За оцінками компанії, поточна вартість готельного номера поступається докризовій майже на 30% (на середину 2007 року).

Оцінюючи вплив Євро-2012 на готельний сегмент столиці, експерти компанії зазначають, що ажіотажний девелопмент готельних проектів перед чемпіонатом призведе до майже дворазового збільшення обсягу пропозиції на ринку до 2015 року.

«Проведення чемпіонату Євро-2012 і фінансові преференції, запропоновані інвесторам з боку держави, стимулювали сплеск будівництва готелів, який вже найближчим часом може вплинути на баланс ринку. До кінця 2015 року на ринок Києва має вийти ще 2279 номерів високого і середньоцінового стандарту, що збільшить поточну пропозицію на 83%», - сказала виконавчий віце-президент, керівник Jones Lang LaSalle Hotels про Росії і СНД Марина Усенко.

На її думку, початкові надії готельєрів на суттєве збільшення обсягів бізнесу в зв'язку з проведенням Євро-2012 не виправдаються, оскільки бронювання квитків на матчі чвертьфіналу та фіналу, які пройдуть в Києві, здійснюється вкрай повільно.

За оцінками експертів, поточний рік може виявитися нелегким для готелів Києва у зв'язку з імовірним уповільненням бізнесу через ігри в рамках Євро-2012 в червні, а також парламентськими виборами в жовтні, які, як очікується, «заморозять» багато бізнес-проектів.

М.Усенко вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі збільшення пропозиції на готельному ринку якісних готелів, в тому числі, поява мережевих готелів нижнього цінового сегмента, при зниженні обсягів бізнесу навряд чи дозволить тенденції зростання зберегтися.

«Якщо попит на готельні номери не почне зростати порівнянними темпами, можна очікувати, що підвищення рівня конкуренції призведе до цінових війн між готелями і, як результат, до загального зниження операційної рентабельності для всіх готелів міста», - зазначила вона.

За даними компанії, в Києві існує 9 800 номерів в 133 зареєстрованих готелях, при цьому тільки 28% від загального обсягу фонду (2759 номерів) можна віднести до сучасного стандарту.

У компанії відзначили, що готелі сучасного стандарту завершили 2011 рік з завантаженням в 61,9% і середньою вартістю номерів у 266 доларів.