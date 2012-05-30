У Києві 5 червня відкриється перший в Україні готель Ramada Encore Kiev

У Києві 5 червня п.р. відкриється перший в Україні готель Ramada Encore Kiev під управлінням американського готельного оператора Wyndham Hotel Group.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі готеля.

Як вказується у повідомленні, готель розташований за адресою Столичне шосе, 103 у складі багатофункціонального комплексу «Домосфера», девелопером якого виступає група компаній DeVision .

Номерний фонд 20-поверхового готелю становитиме 264 номери і 58 апартаментів. До інфраструктури готелю ввійде конференц-зал із 7 залів, дворівневий паркінг на 515 машино-місць, 2 фітнес-центри. У готелі є ресторан італійської кухні La Moda, два бари і Hub.

Від готелю буде організовано безкоштовний трансфер в аеропорт і центр міста.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2011 року група компаній DeVision планувала до 2012 року ввести в експлуатацію перший в Україні тризірковий готель Ramada Encore у Києві під управлінням американського готельного оператора Wyndham Hotel Group.

Компанія Wyndham Hotel Group, що входить до структури групи компаній Wyndham Worldwide (США), об'єднує близько 7190 готелів. Готелі компанії розташовані у 65 країнах і розвиваються під 15 брендами. Мережа Ramada включає понад 900 готелів у 45 країнах світу, які функціонують під брендами Ramada Encore, Ramada Hotel, Ramada Hotel & Suites, Ramada Plaza, Ramada Resort.

У листопаді 2007 року компанія Ukrainian Hotels придбала у Wyndham Hotel Group право на відкриття в Україні мережі готелів Ramada.

Компанія DeVision (Київ) з 2002 року займається будівництвом і експлуатацією об'єктів нерухомого майна. На сьогоднішній день DeVision володіє і розвиває 8 проектів комерційної і житлової нерухомості у Києві і Київській області.