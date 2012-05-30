Жителі України за 4 місяці оплатили ЖКП на 94,6%

Жителі України в січні-квітні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 16,4 млрд грн, що становить 94,6% нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Закарпатській, Вінницькій і Сумській областях (108,6-100,6%), найнижчий – у Криму, Дніпропетровській області і Севастополі (88,7-91,2%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в квітні п.р. зменшилися на 4,9% порівняно з квітнем 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) становили 324,1 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у квітні 2012 року зменшилася на 6,9% порівняно з березнем 2012 року і на кінець квітня п.р. становила 12 млрд 586,8 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становила 2,9 місяця. Збільшення заборгованості відбулося у всіх регіонах України, окрім Севастополя.

Зокрема, в квітні заборгованість за три і більше місяці мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 30,9% власників особових рахунків, за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 21,2%, за вивезення побутових відходів – 22,4%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,4%, за газопостачання – 20,7%.

У січні-квітні населення сплатило за електроенергію 3 млрд 816,2 млн. грн, що становить 205,6% нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався в Севастополі, Закарпатській, Одеській і Херсонській областях (368-308%), найнижчий – у Чернігівській і Сумській областях (110,8-129,3%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець квітня 2012 року становила 2 млрд 982,6 млн. грн.

У січні-квітні населення України уклало 22,3 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 59,1 млн. грн, а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 55,7 млн. грн.

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