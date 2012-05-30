Депутат пропонує будкомпаніям із держчасткою понад 75% землю під забудову без аукціонів

Народний депутат Олег Надоша (Партія регіонів) пропонує будівельним компаніям, в статутному капіталі (СК) яких державна або комунальна частка акцій перевищує 75%, виділяти землю під забудову без аукціонів.

Про це йдеться в законопроекті №10536 "Про внесення змін до статті 134 Земельного кодексу України (щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла)", внесеному до парламенту 25 травня ц.р.

Документом пропонується прирівняти будкомпанії з часткою в СК понад 75% держави або міста до комунальних і державних підприємств і забезпечити передачу земельних ділянок державної або комунальної власності у власність або оренду під забудову без проведення земельних торгів.