Янукович доручив держорганам забезпечити права на житло мешканців гуртожитків

Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову забезпечити супроводження у Верховній Раді проекту закону про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки.Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Згідно з дорученням, уряд також має вжити заходів щодо розробки і прийняття нормативно-правових актів, необхідних для вдосконалення регулювання питань користування гуртожитками, їх утримання та забезпечення прав громадян, які в них мешкають.

Крім того, Кабінет міністрів має організувати роботу урядової «гарячої лінії» з проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло та, в разі необхідності, реагувати на факти порушень цих прав.

У свою чергу голова Ради міністрів Криму, голови обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій мають активізувати роботу обласних (регіональних) комісій із розв'язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло.

Генеральному прокурору Віктору Пшонці пропонується вжити заходів щодо узагальнення пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та пленумом Вищого адміністративного суду практики застосування Закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». Зокрема, це стосується положень щодо виселення громадян із гуртожитків без надання їм іншого придатного для проживання житла, з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції.