Брати участь у програмі іпотеки під 3% можуть не лише черговики - постанова

Кабінет міністрів України своєю постановою №465 від 23 травня ц.р. вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Текст документа оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, з постанови виключено пункт, що стосується обсягів забезпечення доступним житлом черговиків (30 тис. квартир цього року).

Також у рамках програми квартири можна придбати не лише в незавершених об'єктах, але й у нереалізованих замовниками об'єктах, прийнятих в експлуатацію після 2009 року.

Право власності на житло в об'єктах, прийнятих в експлуатацію після 2009 року, реєструється в установленому порядку замовниками (управителями).

Порядок і умови кредитування позичальника й фінансування будівництва об'єктів і придбання житла із залученням кредитних коштів встановлюються відповідно до внутрішніх правил банку.

При цьому як обов'язковий власний внесок позичальника, який не перевищує 25% вартості житла й за бажанням позичальника може бути збільшений, можуть зараховуватися кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі й розрахункової вартості квартири.

Постанова уточнює, що часткова компенсація відсотків надається позичальникам, перш за все, які перебувають на квартирному обліку й молодим сім'ям, які мають дітей.

Розрахункова вартість житла встановлюється з урахуванням місця проживання громадян (раніше - місця перебування позичальника на квартирному обліку).

Згідно з документом, для укладення договору часткової компенсації відсотків позичальник подає документи розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (раніше - й банку). При цьому виключено пункт про надання довідки про перебування громадян на квартирному обліку. Позичальник також повинен подати документ про свої доходи й доходи сім'ї за останні шість місяців.

З постанови виключено пункт, що дозволяє позичальнику відчуження житла лише громадянам, які відповідають вимогам, встановленим цим порядком, і які подали заяву про надання часткової компенсації відсотків.

Надання часткової компенсації припиняється, якщо середньомісячний дохід позичальника і членів його сім'ї з розрахунку на одну людину перевищує десятиразовий (раніше - п'ятиразовий) розмір середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні.

При цьому якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником, він зобов'язаний у тримісячний термін повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

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