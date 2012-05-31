Кабмін виділив 12 млн грн на відновлення санаторію «Крим» у Партеніті

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству оборони 12,4 млн грн для проведення невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 7-8 лютого 2012 року на об'єктах Центру медичної реабілітації і санаторного лікування «Крим» у селищі Партеніт (АР Крим).

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, відповідне розпорядження уряду № 315-р прийнято 28 травня.

Згідно з документом, гроші будуть виділені за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.