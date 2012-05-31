Чотири банки підтвердили участь у програмі доступного житла

Чотири українських банки підтвердили свою участь у програмі Президента з надання дешевих кредитів для забезпечення громадян України доступним житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

За даними міністерства, згоду працювати по всій території України дали «Ощадбанк» і «Укргазбанк». У Києві – «Фінанси і Кредит» і «Брокбізнесбанк». При цьому А.Близнюк відзначив, що підготовчу роботу з надання дешевих іпотечних кредитів вже проведено.

«Розроблено всю нормативну документацію, готові проекти договорів між людьми і банками, між людьми і забудовниками, між людьми і уповноваженими структурами, які компенсуватимуть 13% (за кредитом - УНІАН)», - сказав А.Близнюк.

За даними Мінрегіону, на сьогодні близько 4,5 тис громадян України виявили бажання одержати іпотечний кредит, 2,1 тис громадян почали підбирати для себе квартири у забудовників і готувати документи, необхідні для отримання дешевих кредитів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю у 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня поточного року розпочне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до Державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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