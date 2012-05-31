Іпотеку під 3% видаватимуть за принципом «єдиного вікна»

Робота з громадянами, які хочуть одержати іпотечний кредит з частковою компенсацією відсотків для придбання житла, проходитиме за принципом «єдиного вікна».

Про це сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«У регіонах діятимуть офіси за принципом «єдиного вікна». В обласних центрах вони створюватимуться на базі регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або інших розпорядників засобів нижчого рівня. В інших населених пунктах - на базі місцевих відділень банків », - сказав він.

За словами А.Близнюка, громадянин, прийнявши рішення взяти іпотечний кредит з частковою компенсацією процентної ставки, має прийти туди з мінімально необхідним набором документів. Це, зокрема, оригінал і копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідка про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (за наявності), копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності), довідка "Форма-3" з ЖЕКу або довідка від паспортиста з гуртожитку або договір про оренду квартири встановленого зразка - якщо громадянин не стоїть на квартобліку (або довідка про перебування на обліку громадян, що мають потребу відповідно до законодавства в поліпшенні житлових умов), документи про доходи позичальника і членів його сім'ї за останні шість місяців.

За даними Мінрегіону, в «єдиному вікні» одночасно працюватимуть представники облдержадміністрації або розпорядника коштів нижчого рівня, банку і забудовника.

«Усі подальші дії здійснюються між місцевою владою (розпорядником коштів), банком і забудовником, переважно в електронній формі. Громадянина запрошують в офіс «єдиного вікна» для підписання трьох договорів після необхідних процедур прийняття і узгодження рішень, які здійснюють місцева влада, банк і забудовник», - зазначив глава Мінрегіону.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, на сьогодні близько 4,5 тис. громадян України виявили бажання одержати іпотечний кредит, 2,1 тис. громадян почали підбирати для себе квартири у забудовників і готувати документи, необхідні для отримання дешевих кредитів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить по кредиту 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.