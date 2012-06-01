У Луганську почали будівництво Льодового палацу вартістю 37 млн. грн

У Луганську 1 червня почалося будівництво нової сучасної спортивної споруди зі штучним льодом - Льодового палацу вартістю 37 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міської ради з посиланням на управління архітектури і містобудування.

За інформацією управління, фінансування будівництва здійснюється з державного бюджету.

Генеральним підрядником будівництва виступає київська компанія - ТОВ ПБК «Центренергобуд». У будівництві братимуть участь і субпідрядні організації, серед яких ВАТ «Данко» з Донецька і місцеві будівельні організації.

Згідно з повідомленням, роботу планують завершити до кінця поточного року.

Під цей об'єкт виділено земельну ділянку площею 1 гектар. При цьому будівля у плані має розміри 70 на 40 метрів, а площа льодової арени – 2826,65 кв. м, що відповідає європейським стандартам. На такому полі можна буде проводити різні спортивні змагання. На першому поверсі будівлі планується розмістити підсобні приміщення: вбиральню, роздягальні, душові, а на другому – зал на 450 посадочних місць.