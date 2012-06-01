Гостинний двір у Києві хочуть зробити триповерховим

Згідно з проектом реконструкції Гостинного двору, розташованого на Контрактовій площі в Києві, це буде триповерховий будинок (зараз два поверхи – УНІАН) із облаштованою над внутрішнім двором покрівлею та вмонтованим у неї зовнішнім освітленням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, проект був представлений членам містобудівної секції Архітектурно-містобудівної ради депутатом Київради та архітектором Андрієм Миргородським.

За його словами, новий Гостинний двір буде максимально наближений до архітектури споруди початку 19 століття і залишиться в рамках існуючого фундаменту. Буде повністю збережена внутрішня галерея і її зможуть відвідувати усі охочі.

Крім того, буде здійснено благоустрій скверу, який належить до території пам'ятки. Його загальна площа сягає 4600 кв. м.

Як повідомили УНІАН в прес-службі голови Комісії з питань культури та туризму Київради Олександра Бригинця, депутат зв’язувався з автором проекту реконструкції у 80-х роках Гостинного двору.

«Валентина Шевченко категорично проти тих змін в реконструйованій за її проектом будівлі, які пропонують внести нові власники. Вона разом зі своїми колегами, відомими архітекторами, готує звернення до Президента та прем’єр-міністра з вимогою не допустити фактичного знищення шляхом реконструкції унікальної споруди», - зазначив О.Бригинець.

Він висловив сподівання, що спільні дії небайдужих киян та архітекторів змусять владу відмовитись від «реконструкції» Гостинного двору.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2012 року Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції будівлі Гостинного двору на Контрактовій площі. 23 травня Містобудівна рада повідомила, що її фахівці розкритикували реконструкцію Гостинного двору, яка призводить до суттєвих змін в улюбленій киянами споруді.

Як зазначалося, Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, зведений 1809 року замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Зараз у приміщенні Гостинного двору розміщено магазини, а також Державну наукова архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного.

У зв’язку з активними діями забудовника на сьогодні Гостинний двір перебуває під постійним наглядом активістів, які виступають проти реконструкції споруди, та постійно чергують на її території. 20 травня вони оголосили про створення Гостинної Республіки на території Гостинного двору - території громадського вільного культурно-освітнього некомерційного простору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Гостиний двір у Києві виключено зі списку пам'ятників архітектури – Мінкульт