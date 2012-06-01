Для будівництва доступного житла в регіонах відібрано 1,7 тис. га

Для будівництва житла в регіонах місцевою владою відібрано 628 майданчиків на 1,7 тис. га землі, забезпечених інженерною інфраструктурою, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Як йдеться в повідомленні, таке житло повинне повністю відповідати критеріям програми здешевлення іпотеки.

«Розроблено типові проекти, 1 700 гектарів - 628 майданчиків з інфраструктурою - відібрано. Забудовники і держава тепер повинні на основі виробленої разом ідеології розгорнути масове будівництво житла», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк.

За його словами, не всі забудовники готові брати участь у програмі здешевленої іпотеки через розрахункову вартість житла, яка їх не влаштовує.

«Є забудовники, які вважають, що краще «притримати» квартири, але продати дорожче. А є ті, які розуміють, що за рахунок обсягу можна заробити і на розрахованій Мінрегіоном ціні. Працюють нормальні ринкові механізми», - зазначив він.

За словами міністра, ціни за квадратний метр житла, використані в програмі здешевлення іпотеки, розраховано на основі реальної вартості робіт, товарів і послуг. У розрахункові ціни закладено мінімальну рентабельність, що дасть змогу забудовникам працювати не тільки беззбитково, а й з мінімальним прибутком.

Нагадаємо, згідно з програмою здешевленої іпотеки (під 3%), нормативна вартість 1 кв. м житла для Києва становитиме 7 тис. грн, Київської області, обласних центрів, Севастополя і Сімферополя - 5 тис. грн, для інших населених пунктів - до 4 тис. грн. Для населених пунктів, розташованих у 15-кілометровій зоні від Києва, Севастополя, Сімферополя і обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10%.