У Мінрегіоні вважають цілком «підйомним» платіж позичальника за іпотекою під 3%

Розрахунки експертів Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства свідчать, що сума мінімального щомісячного доходу сім'ї, а також платежі за іпотечним кредитом під 3% для придбання житла цілком доступні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінрегіону.

Зокрема, за програмою здешевлення іпотеки за квартиру площею 40 кв. м у Києві позичальник реально виплачуватиме щомісячно менше 3 тис. грн.

«Для сім'ї з двох чоловік, які проживають в Києві, квартира площею 40 кв. м при перевищенні на 25% граничної ціни квадратного метра (гранична для Києва — 7 тис. грн.), коштуватиме 350 тис. грн. Максимальна сума першого внеску (25% від вартості квартири) становитиме близько 90 тис. грн (87 500 грн)», - повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк.

За словами міністра, кредит, який погашатиме позичальник, становитиме 262 500 грн. А розмір щомісячного платежу - 5 527 грн (тіло + відсотки), з яких розпорядник коштів нижчого рівня має повернути позичальнику 2 844 грн. Таким чином, реально позичальник заплатить тільки 2683 грн.

Голова Мінрегіону також відзначив, що обов'язковою умовою програми є певний мінімум суми заробітної плати всіх членів сім'ї.

«Для дотримання вимог соціального захисту позичальника щомісячний платіж не може перевищувати 40% сукупного середньомісячного доходу сім'ї. Таким чином, щомісячний мінімальний дохід сім'ї позичальника має становити 6 708 грн», - уточнив він.

А.Близнюк також запевив, що держава гарантуватиме виплату часткової компенсації відсотків позичальникам програми здешевлення іпотеки.

«У типовому договорі, розробленому Мінрегіоном, визначено, що виплату часткової компенсації гарантує держава. Для того щоб зробити відповідну статтю держбюджету «захищеною», Мінрегіоном розроблено, а урядом схвалено і направлено до Верховної Ради проект закону про внесення змін до 55-ї статті Бюджетного кодексу», - повідомив він.

За словами міністра, кошти у розмірі 1 млрд грн передбачені в державному бюджеті цього року і обов'язково передбачатимуться в бюджетах подальших років. Згідно зі щомісячним розписом, на червень цього року виділено перший транш у сумі 30 млн. грн.

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