З 1 липня набере чинності порядок надання відомостей для розрахунку податку на нерухомість

Кабінет міністрів України своєю постановою № 476 від 31 травня п.р. затвердив порядок надання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно і органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Текст постанови оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, суб'єктами надання відомостей є Укрдержрєєстр і територіальні органи і підрозділи Державної міграційної служби України (Держміграції).

Постановою визначено, що Укрдержрєєстр і територіальні органи і підрозділи Держміграції представляють до 15 липня 2012 р., а надалі - щокварталу протягом 15 днів після закінчення податкового (звітного) кварталу органам державної податкової служби зведення станом на перше число відповідного кварталу.

Зокрема, Укрдержрєєстр подає Державній податковій службі інформацію про об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, зокрема нерезидентів, з вказівкою прізвища, імені і по батькові фізичної особи, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, адреси і типу нерухомості, його реєстраційного номеру, загальної і жилої площі нерухомого майна, виду спільної власності (у разі, якщо таке майно належить на праві спільної власності), розміру частки у праві спільної власності (у разі, якщо таке майно належить на праві спільної пайової власності), підстави виникнення права власності і дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Передача даної інформації здійснюється на центральному рівні між Укрдержрєєстром і ДПС в електронній формі по телекомунікаційних каналах зв'язку.

При цьому територіальні органи і підрозділи Держміграції представляють відповідним органам ДПС інформацію про фізичних осіб, місце проживання яких зареєстроване (знято з реєстрації) у відповідному населеному пункті, з вказівкою прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири (до і після реєстрації), серії і номери паспорта, свідоцтва про народження або іншого документа, що засвідчує особу, найменування органу, що видав документ, і дати видачі після введення електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Передача інформації про фізичних осіб здійснюється на рівні територіальних органів і підрозділів Держміграції та органів державної податкової служби в електронній формі.

До введення електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб територіальні органи і підрозділи Держміграції подають інформацію органам державної податкової служби за їх письмовим запитом.

Відомості, що представляються органам державної податкової служби, вносяться в інформаційну базу даних і використовуються з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

Надання відомостей здійснюється на безкоштовній основі.

Постанова набирає чинності з 1 липня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі статтею 265 Податкового кодексу України, податок на нерухомість сплачується до місцевого бюджету за місцем реєстрації об'єкту житлової нерухомості. Податок нараховується у розмірі 1% мінімальної заробітної платні на 1 січня звітного року за 1 кв. м житлової площі для квартир площею до 240 кв. м і житлових будинків площею до 500 кв. м. При цьому, якщо площа квартири перевищує 240 кв. м, а площа житлового будинку – 500 кв. м, ставка податку становить 2,7%.

При нарахуванні податку на нерухомість фізичним особам житлова площа оподаткування зменшується на 120 кв. м для квартири і 250 кв. м для житлового будинку

Нарахування податку для фізичних осіб здійснюється податковими органами на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому фізичні особи оплачують нараховану суму податку протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення (і відповідних реквізитів для оплати).

Разом з тим, за несплату податку фізичними особами передбачені штрафні санкції у розмірі 10% суми податку (або суми заниження) у разі прострочення до 30 днів і 20% - у разі простроченні понад 30 днів.

Введення податку на нерухомість планувалося з 1 липня 2012 року.