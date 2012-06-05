Кабмін звільнив Миргородського з посади голови правління ДІУ

Кабінет міністрів своїм розпорядженням №317 від 31 травня п.р. звільнив Віктора Миргородського з посади голови правління Державної іпотечної установи. Про це сказано в тексті розпорядження, оприлюдненому на урядовому порталі. Згідно з документом, В.Миргородського звільнено з 1 червня за власним бажанням. Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 12 квітня 2010 р. №837-р призначив В.Миргородського головою Державної іпотечної установи.

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