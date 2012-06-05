ВР прийняла за основу законопроект про інвентаризацію нерухомості

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 із 266 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законопроекті передбачено, що технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, елементи благоустрою, захисні споруди цивільного захисту і цивільної оборони, мости та штучні споруди, зелені насадження.

У випадках, передбачених діючим законодавством, технічній інвентаризації можуть підлягати об'єкти нерухомого майна, не завершені будівництвом, самовільно збудовані, безгосподарні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад, об’єкти у стадії руйнування.

Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за їх місцезнаходженням.

У разі, якщо об’єкт розташований на території двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, технічна інвентаризація здійснюються тим бюро технічної інвентаризації, на території обслуговування якої розміщується більша за площею частина такого об’єкта.

Проектом передбачено, що роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна здійснюються за обов’язковою участю заявника або його довіреної особи, у присутності якого проводиться обстеження з обов’язковим підписанням ним відповідних документів.

Законопроект поділяє технічну інвентаризацію на первинну та поточну та визначає мету їх проведення.

Проектом передбачено, що проведення технічної інвентаризації у випадку переходу права власності на об’єкт нерухомого майна не є обов’язковим, проводиться за домовленістю сторін договору.

У проекті закону визначено перелік документів, на підставі яких буде здійснюватись технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна.

Проектом передбачено, що на основі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи, технічні паспорти, довідки-характеристики, довідки про відсоток готовності об’єктів нерухомого майна, незавершених будівництвом, довідки про розрахунок часток тощо.

Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, видача відповідних документів, надання відомостей про об’єкти нерухомого майна здійснюється за тарифами, затвердженими органами місцевого самоврядування.

Проект визначає, що дані технічної інвентаризації зберігаються на паперових та електронних носіях. Розпорядником інформації з архіву з технічної інформації є відповідний орган місцевого самоврядування. Доступ до архіву забезпечується шляхом надання інформації за письмовими запитами про отримання інформації.