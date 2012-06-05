У Києві в травні кількість зданих в оренду квартир зросла на 21,5%

У Києві в травні здано в оренду 1 664 квартири, що на 21,46% вище за показники квітня, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty.

За даними агентства нерухомості, найбільший попит мали однокімнатні квартири (41% операцій), 40% припадало на двокімнатні квартири і 19% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (44%) припадала на квартири вартістю від 4,5 до 7 тис. грн на місяць, 43% - у ціновій категорії до 4,5 тис. грн і 13% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, в квітні 2012 року в Києві було здано в оренду 1 370 квартир.