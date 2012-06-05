Вартість житла на первинному ринку Києва у травні зросла на 0,36%

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у травні 2012 року зросла на 0,36% (6 дол.) – до 1 654 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 312 дол./кв.м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 507 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Шевченківському районі – на 0,24% (5 дол.) – до 2 051 дол./кв. м, Деснянському – на 0,38% (5 дол.) – до 1 328 дол./кв. м, Святошинському – на 1,13% (16 дол.) – до 1 434 дол., Дніпровському – на 0,62% (9 дол.) – 1 469 дол., Оболонському – на 0,36% (6 дол.) – до 1 692 дол., Голосіївському – на 0,42% (7 дол.) – до 1 660 дол., Солом’янському – на 0,74% (11 дол.) – до 1 488 дол., Подільському – на 0,74% (11 дол.) – до 1 490 дол., Дарницькому районі – на 0,69% (9 дол.) – до 1 312 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,75% (19 дол.) – до 2 507 дол./кв. м.