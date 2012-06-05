На вторинному ринку Львова середня вартість житла в травні знизилася на 0,21%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у травні 2012 року знизилася на 0,21%, або на 3 дол., – до 1 444 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 174 дол./кв. м, найдорожчим – Галицький, де середня ціна продажу становила 1 769 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла спостерігалося в Шевченківському районі – на 0,24% (3 дол.) – до 1 277 дол., Залізничному районі – на 0,68% (9 дол.) – до 1 331 дол./кв. м, Франківському районі – на 0,40% (6 дол.) – до 1 502 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано в Личаківському районі – на 0,52% (7 дол.) – до 1 335 дол., Сихівському районі – на 0,51% (6 дол.) – до 1 174 дол./кв. м, Галицькому районі – на 0,84% (15 дол.) – до 1 769 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.