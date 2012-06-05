Житло на вторинному ринку Одеси в травні подешевшало на 0,07%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у травні 2012 року знизилася на 0,07% (1 дол.) – до 1 496 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався район Черемушки з середнім показником 1 219 дол./кв. м, найдорожчим – Приморський район, де середня ціна продажу становила 1 703 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Приморському районі – на 0,35% (6 дол.) – до 1 703 дол., в районі Черемушки – на 1,30% (16 дол.) – до 1 219 дол.

При цьому зростання середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Таїрово – на 0,36% (5 дол.) – до 1 409 дол., в районі Молдаванка – на 1,67% (21 дол.) – до 1 282 дол., в селищі Котовського – на 0,74% (9 дол.) – до 1 229 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.