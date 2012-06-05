На вторинному ринку Донецька вартість житла в травні зросла на 0,17%

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у травні 2012 року зросла на 0,17% (2 дол.) – до 1 170 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 820 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1 405 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла зросла у Кіровському районі – на 0,70% (6 дол.) - до 864 дол./кв. м, Петровському районі – на 1,23% (10 дол.) – до 820 дол./кв. м, Київському районі – на 0,91% (12 дол.) – до 1 332 дол., Калінінському – на 0,58% (7 дол.) – до 1 207 дол., Пролетарському – на 1,18% (11 дол.) – до 943 дол., Будьоннівському районі – на 1,74% (17 дол.) – до 993 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Ворошиловському районі – на 0,43% (6 дол.) – до 1 405 дол., Ленінському – на 0,42% (4 дол.) – до 950 дол./кв. м, Куйбишевському – на 0,53% (5 дол.) – до 935 дол./кв.м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.