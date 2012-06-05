На вторинному ринку Харкова вартість житла в травні зросла на 0,75%

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у травні 2012 року зросла на 0,75%, або 8 дол., – до 1 078 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Червонозаводський район з середнім показником 893 дол./кв. м, найдорожчим – Київський, де середня ціна продажу становила 1 354 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відбулося в Ленінському районі – на 0,75% (8 дол.) – до 1 078 дол., Комінтернівському – на 0,54% (5 дол.) – до 935 дол., Орджонікідзевському – на 0,64% (6 дол.) – до 941 дол., Московському – на 1,77% (17 дол.) – до 978 дол., Дзержинському – на 0,62% (83 дол.) – до 1 303 дол., районі Фрунзе – на 0,70% (7 дол.) – до 1 005 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Червонозаводському районі – на 0,56% (5 дол.) – до 893 дол., Жовтневому – на 0,40% (4 дол.) – до 1 001 дол., Київському – на 0,73% (10 дол.) – до 1 354 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.