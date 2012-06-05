Вартість оренди квартир у Києві в травні зросла на 1,8%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в травні 2012 року зросла на 1,79% (11 дол.) – до 625 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Святошинський район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 387 дол./месяц, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою 616 дол./месяц.

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 616 дол., 2-кімнатних – на 15 дол., до 799 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 933 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 15 дол. – до 518 дол., 2-кімнатних – на 11 дол., до 850 дол., 3-кімнатних – на 34 дол. – до 1010 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 397 дол., 2-кімнатних – на 8 дол. – до 509 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 731 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 10 дол. – до 482 дол., 2-кімнатних – на 13 дол., до 601 дол., 3-кімнатного – на 5 дол., до 739 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 439 дол., 2-кімнатних – на 15 дол., до 586 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 699 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. - до 411 дол., 2-кімнатних – на 16 дол., до 552 дол., 3-кімнатних – на 14 дол., до 717 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол., до 387 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 522 дол., 3-кімнатних – на 14 дол., до 665 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. – до 393 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 538 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 647 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол., до 389 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 495 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 613 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол. – до 400 дол., 2-кімнатних – на 14 дол., до 523 дол., 3-кімнатних – на 14 дол., до 667 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в квітні 2012 року зросла на 1,66% (10 дол.) – до 613 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.