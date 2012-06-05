Житло на вторинному ринку Дніпропетровська в травні подорожчало на 0,17%

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в травні 2012 року зросла на 0,17%, або на 2 дол., - до 1179 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район із середнім показником 940 дол./кв. м, найдорожчим - Бабушкінський, де середня ціна продажу склала 1366 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксоване в Бабушкінському районі - на 0,15% (2 дол.) - до 1366 дол., Червоногвардійському районі - на 0,58% (7 дол.) - до 1 220 дол./кв. м, Індустріальному - на 0,38% (4 дол.) - до 1068 дол., Самарському районі - на 0,40% (4 дол.) - до 1010 дол., Ленінському районі - на 0,75% (7 дол.) - до 940 дол./кв. м, Амур-Нижньодніпровському районі - на 0,60% (6 дол.) - до 1002 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Жовтневому районі - на 0,30% (4 дол.) - до 1327 дол., Кіровському районі - на 0,41% (5 дол.) - до 1213 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.