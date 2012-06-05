Вартість житла на вторинному ринку Києва стабілізувалася на рівні 1860 дол./кв. м

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в травні 2012 року стабілізувалася на рівні 1860 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 462 дол. / Кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2907 дол. / кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Оболонському районі - на 0,57% (11 дол.) - до 1925 дол., Солом'янському - на 1,09% (18 дол.) - до 1675 дол., Святошинському районі - на 0,69 % (11 дол.) - до 1595 дол., Деснянському районі - на 0,53% (8 дол.) - до 1510 дол./кв. м, Подільському - на 1,12% (19 дол.) - до 1719 дол., Дарницькому районі - на 0,90% (13 дол.) - до 1462 дол.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Печерському районі - на 1,16% (34 дол.) - до 2907 дол./кв. м, Шевченківському районі - на 0,51% (12 дол.) - до 2349 дол./кв. м, Голосіївському - на 0,90% (16 дол.) - до 1758 дол., Дніпровському районі - на 0,69% (11 дол.) - до 1577 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в квітні 2012 року стабілізувалася на рівні 1859 дол. / Кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.