Компенсацію відсотків по іпотеці під 3% можуть віднести до захищених витрат бюджету

Кабінет Міністрів України пропонує віднести до захищених витрат державного бюджету компенсацію відсотків, що сплачуються банкам та/або іншим фінансовим установам по кредитах, отриманих громадянами на будівництво (реконструкцію) або придбання житла.

Про це йдеться в законопроекті №10557 “Про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів”, внесеному до парламенту 5 червня ц.р.

Документом планується внести цю зміну до статті 55 Бюджетного кодексу України.

У законопроекті також пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, згідно з якими право оренди земельної ділянки засвідчується договором оренди землі або договором відчуження права оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.

При придбанні права оренди на земельну ділянку на підставі договору відчуження права оренди землі первинний договір оренди землі, право оренди на яку відчужується, додається до договору відчуження права оренди землі у кожному випадку відчуження.

На договорі оренди земельної ділянки орган державної реєстрації прав на нерухоме майно робить позначку про перехід права оренди земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.

Зміною в ст. 37 Закону «Про іпотеку» пропонується визначити, що договір про задоволення вимог іпотекодержателя або застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, включене в іпотечний договір, у разі звернення стягнення на предмет іпотеки (об'єкт нерухомого майна, права на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, об'єкт незавершеного будівництва і майнові права на них) є документом, що засвідчує право оренди нового орендаря, і підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Документом планується внести зміни до ст. 8-1 Закону “Про оренду землі”, згідно з яким право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужене його орендарем іншим особам, внесене до статутного капіталу, передане в заставу, окрім передбачених частиною другою цієї статті випадків.

Зокрема, право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності із земель житлової та громадської забудови, на якій почато будівництво, може бути відчужено орендарем без згоди орендодавця на термін і на умовах, визначених первинним договором оренди. Відчужене право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

При цьому в Державному реєстрі прав пропонується реєструвати майнові права на об'єкти незавершеного будівництва та/або їх частини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить по кредиту 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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