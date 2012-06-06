ДІУ з початку року рефінансувала 296 кредитів на 71,6 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) у січні-травні поточного року рефінансувала 296 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму 71,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДІУ.

Згідно з повідомленням, середня сума кредиту становить 238 тис грн.

У ДІУ відзначили, що станом на 31 травня загальна кількість рефінансованих ДІУ кредитів становить 4 821 кредит на суму 753,6 млн. грн.

Середньозважена ставка за іпотечними кредитами, наданими громадянами, за програмою ДІУ становить 13,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) у першому кварталі поточного року рефінансувала 160 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла, на загальну суму 42 млн грн.

У 2011 році ДІУ викупила у банків-партнерів 290 іпотечних кредитів на суму понад 76 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.