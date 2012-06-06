Уже зареєстровано 5,1 тис. охочих узяти іпотеку під 3%

В Україні на 1 червня поточного року реєструвалися 5,1 тис. охочих взяти участь у програмі здешевленої іпотеки для придбання житла.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, на 1 червня для участі в програмі зі здешевлення кредитів на придбання доступного житла реєструвалися п'ять тисяч сто громадян.

«До реалізації в рамках програми визначено 68 житлових об'єктів, у яких три тисячі триста одинадцять квартир. Розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня - безпосереднім виконавцям програми, доведено бюджетні кошти. Тобто умови створено і обсяг роботи для початку доволі значний», - сказав він.

М.Азаров висловив незадоволення темпами укладення кредитних угод.

Він зажадав від міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка та міністра фінансів Юрія Колобова забезпечити щоденний моніторинг виконання програми доступного кредитування житла для громадян і щоденних результатів у вигляді укладених угод.

«Звертаю увагу міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Блтзнюка і міністра фінансів Колобова, що підписати папери і передати їх виконавцям - це не завершення вашої роботи і вашої відповідальності. Процес треба щодня жорстко контролювати. Тому що це нова і складна справа. А на кону - підтримка темпів житлового будівництва. І, що найголовніше - довіра людей. Я вимагаю щоденного моніторингу виконання програми доступного кредитування і щоденних практичних результатів», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, на 31 травня п.р. близько 4,5 тис. громадян України виявили бажання одержати іпотечний кредит, 2,1 тис. громадян почали підбирати для себе квартири у забудовників і готувати документи, необхідні для отримання дешевих кредитів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю ухвалою №343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредиту 3%, а різницю у 13% йому компенсує державу. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня поточного року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.