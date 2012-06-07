ОСББ вимагають від київської влади вирішити питання з оформленням прибудинкових територій

Представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) вимагають від київської влади вирішити питання з документальним безплатним оформленням прибудинкових територій житлових будинків столиці, відповідно до положень Земельного кодексу.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив голова правління громадської організації «Асоціація територіальна громада» Сергій Дєдов, 1 червня цього року більш як 150 голів правлінь ОСББ і ЖБК провели пікетування Київської міської державної адміністрації з вимогою вирішити земельні питання та інші проблеми функціонування ОСББ.

Він відзначив, що за останні п'ять років не вирішено жодного питання життєдіяльності ОСББ. «Не визначений сьогодні виконавець послуг, не вирішені земельні питання. Жоден ЖБК і ОСББ не одержав акту користування чи власності на земельні ділянки», - зазначив С.Дєдов.

За його даними, лише 23 із більш як тисячі ОСББ і ЖБК у Києві мають такі акти, а всі решта будинки юридично «висять в повітрі» і незаконно користуються своїми прибудинковими територіями, а, отже, у будь-який момент можуть їх позбутися.

С.Дєдов відзначив, що такі прецеденти вже є. Наприклад, 15 червня ц.р. Господарський суд Києва за позовом прокуратури Голосіївського району зобов'язав ОСББ «Білий дім» звільнити прибудинкову територію у зв'язку з відсутністю правовстановлюючих документів на землю, залишивши за ОСББ лише ділянку землі під будинком.

Голова правління громадської організації «Спілка власників житла Дарниці» Богдан Гребенюк відзначив, що деяким ОСББ пропонують брати землю в оренду на п'ять років, проте об'єднання у такому разі будуть вимушені платити високий податок на землю, а вартість оформлення документів у Києві становить 60-80 тис. грн, що у свою чергу призведе до збільшення комунальних тарифів для мешканців будинків.

«На сьогоднішній день, щоб законно оформити свою прибудинкову територію, майже 300 будинків вже розробили і подали документацію на оформлення цих територій. Але, за нашою інформацією, за останні 5 років жодному будинку не були надані земельні ділянки у власність чи користування», - зазначив він.

Б.Гребенюк також відзначив, що невизначення меж прибудинкових територій і відсутність оформленої документації на землю призводить до того, що кияни не розуміють, як розраховуються тарифи за прибирання прибудинкових територій і обслуговування інженерних мереж, що розташовані на них.

С.Дєдов повідомив, що за підсумками зустрічі з першим заступником голови КМДА Олександром Мазурчаком під час пікетування, в адміністрації пообіцяли, що КМДА визнає, що взяття прибудинкової території в оренду неприйнятно для ОСББ і ЖБК.

«Вдалося вибити дозвіл на те, що 400 ЖБК і ОСББ максимум за два тижні одержать свої нові тарифи, які лежали без затвердження. Більш того, КМДА зобов'язалася, що тепер тарифи затверджуватимуться впродовж 30 днів і не більше... Будуть довідки надаватися у відділ пільг і субсидій про те, що цей тариф діє», - сказав С.Дєдов.

Крім того, вдалося домовитися про створення трьох робочих груп з узгодження тарифів, з роботи з «Київенерго» і «Київводоканалом», а також із земельних питань.

Б.Гребенюк зазначив, що в КМДА пообіцяли впродовж місяця розробити порядок оформлення і передачі у власність чи користування будинків і прибудинкових територій для ОСББ і ЖБК за спеціальними тарифами.

«Влада пообіцяла впродовж двох тижнів переглянути і затвердити програму з оптимізації тарифів на комунальні послуги. Зокрема, це стосується питання компенсації будинкам за мешканців-пільговиків, що зараз відбувається дуже напружено і будинки мають величезні борги», - зазначив він.