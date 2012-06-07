Зсув оголив ділянку водоводу «Дніпро-Кіровоград» і загрожує аварійною ситуацією

Зсув ґрунту оголив ділянку водогону «Дніпро - Кіровоград» і загрожує аварійною ситуацією на магістральній лінії.

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації з посиланням на інформацію директора водогону «Дніпро - Кіровоград» Романа Ілика, яку він озвучив під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Критична ситуація склалася на ділянці водогону на території кар’єрного розрізу «Костянтинівський» в Олександрійському районі. Свого часу для безперешкодного видобутку вугілля відкритим способом ділянку магістрального водогону було перенесено. Нині через вплив як природних, так і техногенних факторів, відбувся зсув ґрунту, що оголив цю ділянку. Якщо зсуви продовжуватимуться, це може призвести до аварії та повного зневоднення водогону.

За словами Р.Ілика, необхідно заново прокладати близько 400 м водної мережі, орієнтовна вартість робіт становить 4 млн грн, яких підприємство не має.

Для вивчення серйозності питання керівництвом області вирішено створити спеціальну робочу групу, до складу якої увійдуть представники ЖКГ, МНС, водних інспекцій та установ, а також керівництво самого розрізу «Костянтинівський».

Водогін «Дніпро - Кіровоград» забезпечує питною водою жителів чотирьох міст обласного підпорядкування: Кіровограда, Олександрії, Світловодська та Знам’янки (близько півмільйона населення). Підприємство має боргові зобов’язання з урахуванням усіх штрафів і санкцій на загальну суму 120 млн грн.

31 травня цього року Кіровоградська обласна рада дала дозвіл «Дніпро - Кіровоград» на заставу майна для отримання 5 млн грн банківського кредиту, який дозволить погасити заборгованість із заробітної плати перед працівниками.