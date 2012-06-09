У центрі Києва встановили більше 2 тисяч нових смітників

У центральній частині Києва комунальні служби встановили понад 2 тисячі нових пластикових урн для збору сміття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак на брифінгу.

За його словами, однією з особливостей таких урн є їхня жаростійкість – вони витримують температуру до +120 градусів за Цельсієм.

Крім того, сказав О.Мазурчак, у місті розставлено 168 контейнерів для збору сміття, й у наявності ще є близько 200 резервних контейнерів, які будуть оперативно задіяні у разі необхідності.

Що стосується прибирання офіційної фан-зони, то перший заступник голови КМДА підкреслив, що для дотримання чистоти і належного санітарного стану території міська влада задіяла додаткові сили комунальних служб, збільшено кількість двірників та інтенсивність прибирань. Крім того, буде виділено спеціальний пилосмок, за допомогою якого прибиратимуть дрібне сміття та недопалки від сигарет.

Служби міста щодня проводять контроль чистоти та, в залежності від потреб, збільшуватимуть кількість урн, контейнерів для сміття, залучатимуть більшу кількість працівників тощо.