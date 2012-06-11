У Луцьку обвалився під'їзд житлового будинку. Двоє людей загинули, 8 сімей втратили житло

У Луцьку за фактом загибелі двох людей внаслідок обвалу житлового будинку порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської обласної державної адміністрації.

За їх даними, загиблі - люди пенсійного віку.

Що стосується постраждалих, то 8 родин, які втратили житло, отримають його у найближчий час у новобудовах міста: 4 – за рахунок облдержадміністрації та 4 – за рахунок міськвиконкому, запевнив голова обласної державної адміністрації Борис Клімчук.

Також у повідомленні зазначається, що, крім допомоги по 10 тис. грн, усім постраждалим родинам буде надано по 5 тис. грн допомоги від обласної організації Партії регіонів та благодійного фонду «Рідна Волинь». Крім того, Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» уже сьогодні виділив по 10 тис. грн родинам двох загиблих.

Наразі 77 мешканців зруйнованого будинку поселено у готелі «Світязь». Всього на відселення планується 123 особи. Частина з них тимчасово проживатиме у родичів. Усім потерпілим надається медична та психологічна допомога. Людей забезпечено харчуванням.

Як зазначено в повідомленні, губернатор доповів про ситуацію, що сталася в Луцьку на вул. Рівненській, Президенту України Віктору Януковичу.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Луцьку о 04.25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи.

Зруйновано 8 квартир. Всього у будинку 6 під’їздів.