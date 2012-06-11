Іпотеку під 3% гальмує недостатня пропозиція квартир від забудовників - Мінрегіон

Одна з головних проблем, що гальмує виконання програми здешевленого кредитування - це недостатня кількість пропозицій від забудовників, вважає міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінрегіону.

«На сьогодні ми маємо 3 тисячі 311 квартир і 5 тисяч 100 бажаючих одержати це житло. Ми сподіваємося, що завтра це вже буде близько 4 тис. квартир. Але на сьогодні ми маємо таку ситуацію, коли, наприклад, у Вінницькій області немає жодної квартири, але є 140 бажаючих. Надходять листи, звіти - немає пропозицій. А я кажу - немає бажання! Це - наші з вами зобов'язання перед людьми. Заради людей Президент це зробив, а ми повинні виконувати це, допомагати людям!», - сказав міністр.

За словами заступника голови правління АТ «Ощадбанк» Антона Тютюна, єдиним серйозним стримуючим чинником для масової видачі кредитів є затримка з акредитацією забудовників у регіональних відділеннях фінансової установи. При цьому вся законодавча база для роботи програми вже напрацьована.

За даними Мінрегіону, на 7 червня для участі в програмі визначено 68 об'єктів, в яких для придбання пропонується 3311 квартир. Про свою участь в програмі заявили «Ощадбанк» і «Укргазбанк» - з метою діяльності по всій території країни, банки «Фінанси і Кредит», «Брокбізнесбанк» - по Києву, банк «Форум» - у Дніпропетровській області, «Укрсоцбанк» - в Київській, Миколаївській і Чернівецькій областях, «Укрексімбанк» - в Хмельницькій області, «Промінвестбанк» - в Чернігівській області, «Сбєрбанк Росії» - в Запорізькій області.

В цілому по Україні близько 5,1 тис. громадян виявили бажання одержати іпотечні кредити. Перший договір укладено в Сумах 15 травня. Згодом укладено ще 22 договори, по 11 у Києві та Дніпропетровській області. Прийом документів від громадян через «єдине вікно» введено в Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській і Рівненській областях.

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