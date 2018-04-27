Нові правила оцінки нерухомості спричинять зростання вартості операції

На ринку нерухомості запрацювали нові правила, які стосуються оцінки нерухомості. Згідно з наказом Мін'юсту (№766/5), тепер нотаріуси мають право завіряти договори купівлі-продажу або обміну нерухомості тільки за наявності незалежної оцінки.

Систему оцінки майна повністю змінено відповідно до Податкового кодексу і Закону про Фонд державного майна. Оцінна діяльність з метою оподаткування тепер визначена як винятковий вид діяльності з новим кваліфікаційним напрямом - «Оцінка з метою оподаткування, нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, що стягуються відповідно до законодавства».

У принципі, головне нововведення – оцінювач повинен мати приватну форму власності, бути суб'єктом господарювання, оцінювання має бути для нього винятковим видом діяльності. Він також повинен мати сертифікат суб'єкта оцінної діяльності з обов'язковим включенням до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оцінної діяльності.

З одного боку, цим наказом дотримано єдиний підхід до оподаткування, з іншого – фінансова складова в операціях з нерухомістю зросте в рази.

Як відзначає народний депутат, член парламентського комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ і регіональної політики Віктор Матчук, «влада в Україні фактично зупинила ринок продажу нерухомості і земельних ділянок. З 5 червня нотаріуси не мають права засвідчувати договори з рухомим і нерухомим майном, якщо оцінку не проводив сертифікований суб'єкт оцінної діяльності. А таких людей, які уповноважені здійснювати оцінку майна, на всю Україну зараз визначено лише 40. Раніше в Україні працювало 9 тисяч сертифікованих оцінювачів».

«На практиці це означає, що всі 9 тисяч оцінювачів, які досі працювали в Україні, не можуть здійснювати оцінку майна. Їм ніхто не дасть на це дозволу, тому що вони не провадять діяльність виключно за одним видом - оцінювання», - пояснює Матчук.

При цьому, за його словами, «Фонд державного майна таємно і в надзвичайно стислі терміни визначив 12 фірм, де працює лише 40 оцінювачів, які одержали дозвіл на оцінювання майна по всій Україні. Всіх інших експертів не допускають без спеціального навчання до отримання такого дозволу. Конкурентне середовище на ринку оцінювачів фактично знищено. Його монополізували і віддали на відкуп невідомо кому».

Крім того, наголошує депутат, після таких нововведень послуги з оцінювання майна для українців подорожчають. «Річ у тім, що ці 40 експертів кожне своє оцінювання повинні пропустити через ще одну організацію - власника так званої системи управління якістю. Для людей це означатиме додаткову суму, рівну половині вартості самої оцінки. Для прикладу, якщо раніше середня вартість оцінки квартири становила 1000 гривень, то тепер оцінювачам доведеться заплатити 1500 гривень», - відзначив нардеп.

На думку Матчука, із впровадженням такого механізму в Україні запускається, по суті, нова Тендерна палата. «Нові правила вводять грандіозну схему відкатів, корупції і знищують цілу галузь для малого і середнього бізнесу. Всі операції з продажем майна в Україні переходять до рук мафії. Успішне, на жаль, впровадження цієї схеми показує справжню ціну, чого насправді варті твердження влади про боротьбу з корупцією і поліпшення інвестиційного клімату», - резюмував депутат.

Тобто тепер кожен, хто захоче продати свою нерухомість, відчує всю красу нововведення на власній шкурі. Звичайно, тих, хто має квартирку чи будиночок із земельною ділянкою у віп-зонах, це мало торкнеться, вони ж бо не стануть переживати через дві-три додатково сплачені тисячі гривень (до речі, нормативна грошова оцінка земель завершена тільки у 9 регіонах України). А ось середньостатистичному українцеві приведення законодавства до єдиного податкового стандарту ще й як відгукнеться. Зате за що платить податок, знатиме точно. Як зауважили чиновники, це нововведення реалізовано задля уникнення у майбутньому всіляких майнових спорів. Варто також відзначити, що оцінювач не виїжджатиме на об'єкт. Визначати вартість вашої нерухомості будуть вибрані у режимі телефонного дзвінка або згідно з оформленою клієнтом заявкою. Таким чином, усю відповідальність перекладено на замовника. Що стосується корупції, то виключити «дружній жест» оцінювача не можна. Як наслідок – заниження бази оподаткування, що призведе до втрат бюджету України.

Нана Чорна (УНІАН)