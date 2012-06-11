Кабмін залучить 152 млн євро від ЄБРР на будівництво метро в Дніпропетровську

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня прийняв рішення про доцільність залучення позики 152 млн євро від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) для реалізації інвестиційного проекту ЄБРР «Завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську», повідомляється на офіційному сайті уряду.

Проект дасть можливість розпочати масштабне розширення діючої лінії метрополітену. До існуючих сьогодні 7 кілометрів «підземки» додадуть ще чотири, які будуть прокладені вздовж проспекту Карла Маркса.

Заплановане розширення існуючої лінії метрополітену в центр міста збільшить його довжину до 11 кілометрів і додасть три нові станції - «Театральна», «Центральна» і «Музейна».

Усього на реалізацію проекту, з урахуванням позики в 152 млн євро від ЄБРР, планується залучити кредитні кошти в обсязі 304 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, згідно з техніко-економічним обгрунтуванням, яке виконала провідна австрійська компанія «SGS Austria», вартість проекту добудови трьох нових станцій Дніпропетровського метрополітену складає 368 млн євро (понад 4 млрд грн). З них 304 млн євро передбачається залучити у вигляді кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) (по 152 млн євро кожний банк) під надані урядом України державні гарантії.

З держбюджету в 2012 р. виділено 13,4 млн грн для підтримки в безпечному стані гірничих виробок метрополітену.

Довідка УНІАН. Дніпропетровський метрополітен будується понад чверть століття.

Будівництво метро було відновлене в лютому 2011 р.

Дніпропетровське метро має одну лінію завдовжки 7,8 км із 6 станціями.