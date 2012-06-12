Завтра запрацюють нові правила передачі об'єктів із державної в комунальну власність

У середу, 13 червня, набуває чинності закон «Про внесення змін до закону України «Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності».

Про це йдеться в тексті закону, опублікованому в газеті «Голос України» (№106 від 12 червня п.р.).

Згідно з документом, закон набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності» (щодо уточнення окремих положень) (№ 9051).

Законом передбачено, що не можуть бути об'єктами передачі з державної в комунальну власність: цілісні майнові комплекси підприємств, які здійснюють діяльність, передбачену частинами першою і другою статті 4 Закону України «Про підприємництво»; цілісні майнові комплекси казенних підприємств; майно підприємств, списане у встановленому законодавством порядку; об'єкти, право власності на які не зареєстроване у встановленому законом порядку (окрім об'єктів житлового фонду і гуртожитків, нерухомого військового майна, що вивільняється в процесі реформування Збройних Сил України); об'єкти, будівництво яких фактично продовжується за рахунок державних капітальних вкладень, до введення їх в експлуатацію; об'єкти, щодо яких є відповідне рішення про їх приватизацію.

Цим законом передбачено, що рішення про передачу об'єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об'єктів соціальної інфраструктури в комунальну власність приймаються органами, уповноваженими управляти державним майном, самоврядними організаціями за згодою відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а в загальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за згодою районних або обласних рад.

Пропозиції щодо передачі об'єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об'єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам, узгоджуються з цими підприємствами, а щодо передачі об'єктів житлового фонду (окрім гуртожитків) та інших об'єктів соціальної інфраструктури, побудованих за рахунок коштів підприємств, - також з трудовими колективами цих підприємств. Пропозиція вважається узгодженою з трудовим колективом підприємства за наявності рішення загальних зборів трудового колективу, прийнятого більшістю голосів від загальної кількості працівників підприємства.

З державної в комунальну власність передаються безоплатно такі об'єкти: житлові будинки і гуртожитки, зокрема військових містечок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України (разом з вбудованими і прибудованими нежитловими приміщеннями), зокрема ті, будівництво яких не завершене; об'єкти соціальної інфраструктури державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», розташовані на території міста Славутич, та інші об'єкти (будівлі, споруди, приміщення, зокрема об'єкти незавершеного будівництва), які необхідні для реалізації інвестиційних проектів у межах спеціальної економічної зони «Славутич» з метою створення додаткових робочих місць.

Також передаються безоплатно за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання використовувати за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність такі об'єкти: навчальні заклади, заклади культури (окрім кінотеатрів), фізичної культури і спорту, охорони (окрім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку і аптек) здоров'я, соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, зокрема ті, будівництво яких не завершено; нерухоме майно для розміщення органів місцевого самоврядування (у разі відсутності власних приміщень), розвитку мережі закладів, вказаних в абзаці п'ятому цієї частини; цілісні майнові комплекси підприємств теплопостачання, теплоелектроцентралі, котельні з тепловими мережами, які виробляють теплову енергію для споживачів послуг житлово-комунальної сфери, бюджетних установ та організацій. Крім того, безоплатно передаються об'єкти інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного і газового господарства, пов'язані з постачаннями споживачам води, газу, відведенням і очищенням стічних вод, а також об'єкти впорядкування населених пунктів; військові містечка (майнові комплекси), інше нерухоме і окреме індивідуально визначене (рухоме) військове майно (окрім всіх видів озброєння, бойової техніки і боєприпасів), яке вивільняється в процесі реформування Збройних Сил України і не планується до використання в Збройних Силах України і не включене у відповідний перелік військового майна, яке підлягає відчуженню (окрім житлових будинків і гуртожитків, безоплатна передача яких здійснюється відповідно до абзацу другого частини першої цієї статті); цілісні майнові комплекси підприємств та об'єкти міського і приміського транспорту, дорожнього господарства, спеціалізовані підприємства з установки те експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху разом з майном, яке вони обслуговують, а також акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на базі їх майна (у випадку, якщо стосовно них не було прийнято рішення про закріплення їх у державній власності); аеропорти цивільної і колишні аеропорти військової авіації, які не мають можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту і Міністерства оборони України; водогосподарські і гідротехнічні споруди, інженерна інфраструктура меліоративних систем та її окремі об'єкти (окрім інженерної інфраструктури загальнодержавних меліоративних систем та її окремих об'єктів).

Безоплатно можуть передаватися також інші об'єкти права державної власності, якщо такі об'єкти не менш як двічі пропонувалися до приватизації конкурентними способами, але не були продані.