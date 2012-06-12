Невиконавчим головою ради директорів компанії «XXI Століття» став Ярославський

Невиконавчим головою ради директорів девелоперської компанії «XXI Століття» призначений Олександр Ярославський, який опосередковано володіє компанією DCH IMMO Limited, йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, на посаду невиконавчого директора в складі ради директорів призначений Артем Александров, який раніше обіймав посаду одного з керівників DCH.

При цьому генеральний директор компанії «XXI Століття» Олег Салмін звільнений з посади виконуючого обов'язки голови ради директорів компанії.

Також з ради директорів виведений невиконавчий директор компанії Роман Насиров.

Як повідомляв УНІАН, компанія DCH IMMO Limited, власником якої опосередковано є Олександр Ярославський, 18 травня ц.р. завершила операцію з придбання 50% акцій компанії Ovaro Holding Limited, що володіє близько 60,1% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття».

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» - український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн дол.) У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн дол під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудованої фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня 2011 торгівля акціями девелопера відновлена.